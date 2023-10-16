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16 Ekim 2023 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 12:00:00

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ağustosta azaldı

Kaynak: AA

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Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu ağustosta, 2022 sonuna kıyasla 2,5 milyar dolar azalışla 155,3 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2023 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, ağustosta özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 sonuna kıyasla 2,5 milyar dolar azalarak 155,3 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 3,1 milyar dolar azalarak 146,5 milyar dolara düşerken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 612 milyon dolar artışla 8,7 milyar dolara çıktı.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları ağustosta 2022 sonuna göre 339 milyon dolar artarken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar düşüşle 12,8 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 16 milyon dolar, tahvil stoku da 1,2 milyar dolar azalışla 1,2 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 432 milyon dolar, tahvil stoku da 907 milyon dolar gerileyerek 8,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, ağustosta 2022 sonuna göre 203 milyon dolar azalışla 4,8 milyar dolar olurken, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 633 milyon dolar yükselişle 1,7 milyar dolara çıktı.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 44,5 MİLYAR DOLAR

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin ağustos sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç geçen yıl sonuna göre 1,2 milyar dolar artarak 103,6 milyar dolara çıktı. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç da 124 milyon dolar yükselişle 7,7 milyar dolar oldu.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59'u dolar, yüzde 36,1'i avro, yüzde 2,1'i Türk lirası ve yüzde 2,8'i diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 38,6'sı dolar, yüzde 36,1'i avro, yüzde 18,6'sı Türk lirası ve yüzde 6,7'si diğer döviz cinsleri ile gerçekleştirildi.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 35,1'ini finansal kuruluşlar, yüzde 64,9'unu finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 74,3'ü finansal kuruluşlar, yüzde 25,7'si finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 44,5 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

Etiketler : özel sektör kredi borcu ağustos
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