OECD'nin Girit'te bölgesel bir merkez kurmasına karar verildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret eden OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında, OECD ve Yunanistan arasında, "OECD Girit Nüfus Merkezinin" açılmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Girit'teki merkezin, nüfus hareketleri, demografik yapıdaki değişimler, göç dalgaları, demografik yapının çalışma piyasasına etkileri gibi konuları ele alması ve bu alanlardaki sorunlar için çözüm üretmesi öngörülüyor.

Miçotakis, Yunanistan'ın son bir asırdır önemli ölçüde göç almış bir coğrafya olduğunu belirterek Akdeniz'de yer alan Girit'in de bu anlamda "nüfus konulu" bir merkez için ideal bir konum olduğunu savundu.

Cornmann ise gelişmiş ülkelerin yaşlanmakta olan nüfusuna dikkati çekerek bunun sağlık ve emeklilik sistemleri ile sosyal hizmetlerde açabileceği olası sorunlara çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Yunanistan'ın OECD Daimi Temsilcisi Yorgos Prevelakis, yeni açılacak merkez kapsamında Girit'te her yıl uluslararası bir konferans düzenleneceğini belirterek Girit'teki merkezin dünya genelindeki yaklaşık 20 bölgesel OECD merkezinden biri olacağını ifade etti.