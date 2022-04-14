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Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
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14 Nisan 2022 Perşembe 08:42:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 08:42:00

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

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Tüm piyasa bu sorunun yanıtını arıyor. Merkez Bankası PPK toplantısı faiz kararı, piyasalar tarafından merakla bekleniyor. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Bankanın faizi yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) nisan ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Bankanın faizi yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan 18 ekonomistin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Reuters anketine katılan 18 ekonomistin tümü de nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit bırakılacağı görüşünde.

MART AYINDA FAİZLER SABİT TUTULMUŞTU

Merkez Bankası geçen yılın son 4 toplantısında faizi 5 puan indirmiş, bu yılın ilk 3 toplantısında ise değişiklik yapmamıştı.

MERKEZ BANKASI'NIN SON TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?

Başkan Şahap Kavcıoğlu, mart sonu gerçekleştirilen genel kurulda, Liralaşma stratejisi kapsamında politika gözden geçirme sürecinde olduklarını bu nedenle faizi sabit bıraktıklarını söylemişti.

2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ

14 Nisan 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

Etiketler : merkez bankası mb faiz oranı
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