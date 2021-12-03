VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşte 128 maddelik tavsiye kararları
Musa Orhan'ın cezası belli oldu
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
"Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu TBMM'ye sunacağız"
Uğur Şahin'den yeni aşı açıklaması
Merkez Bankası'ndan dövize müdahale!
Bakan Akar'dan kritik ziyaret
MİT ensesinden adam aldı
Darbedilen bebekten bir iyi haber daha!
Atak helikopterine entegre edilecek
Dikkat çeken Türkiye yorumu!
AK Partili Güldal Akşit vefat etti
Türkiye'nin sistemine talip oldular: Bize de öğretin
Türk SİHA'sı satın alacaklar
Enflasyon oranı son dakika açıklandı!
AKINCI İHA'lar göreve hazır
Yeni insansız helikopterler envantere giriyor
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlar yandı!
Fitch'ten Türkiye kararı! Tahminleri yükseltti
6 ilde DHKP/C operasyonu: 43 gözaltı kararı
İçişleri: Ağrı, Kars, Erzurum'daki operasyona 790 personel katılıyor
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!
İSTOÇ'ta saklambaç oyunu!
AB zorunlu aşıyı tartışıyor
03 Aralık 2021 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:03 Aralık 2021 Cuma 15:11:00

Merkez Bankası'ndan dövize müdahale!

Kaynak: AA

ABONE OL

Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Merkez Bankası, en son 1 Aralık Çarşamba günü piyasaya satım yönünde doğrudan müdahalede bulunmuştu. Söz konusu müdahale, 2014'ten bu yana ilk kez yapılmıştı.

Etiketler : TCMB Döviz kurları Merkez Bankası
Nükleer bombadan daha güçlü olan asteroit yola çıkıyor!

Nükleer bombadan daha güçlü olan asteroit yola çıkıyor!
2022 hazırlığı

2022 hazırlığı
İki milyonluk anlaşma

İki milyonluk anlaşma
Rus yapımcıların dikkatini çekti

Rus yapımcıların dikkatini çekti
Türk insanı çok sadık

Türk insanı çok sadık
Zirveyi bırakmıyor

Zirveyi bırakmıyor
Sahnesini defileye çevirecek

Sahnesini defileye çevirecek
İki yıl beklediler

İki yıl beklediler
Doğum günü yemeği

Doğum günü yemeği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER