03 Aralık 2021 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:03 Aralık 2021 Cuma 15:11:00
Merkez Bankası'ndan dövize müdahale!
Kaynak: AA
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Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.
TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
Merkez Bankası, en son 1 Aralık Çarşamba günü piyasaya satım yönünde doğrudan müdahalede bulunmuştu. Söz konusu müdahale, 2014'ten bu yana ilk kez yapılmıştı.