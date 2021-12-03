Merkez Bankası'ndan dövize müdahale!

TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Merkez Bankası, en son 1 Aralık Çarşamba günü piyasaya satım yönünde doğrudan müdahalede bulunmuştu. Söz konusu müdahale, 2014'ten bu yana ilk kez yapılmıştı.