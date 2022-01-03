Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Enflasyon aralıkta yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Memur ve emekli zam oranı için gözler yeni yılın ilk kabine toplantısında olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı.

Memur ve emeklinin maaşlarına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazandı.

2021 yılı temmuz-kasım döneminde, enflasyon temmuzda 1,8, ağustosta 1,12, eylülde 1,25, ekimde 2,39, kasımda 3,51 olmak üzere toplam 10,07 olarak gerçekleşmişti.

2021 aralık dönemi enflasyonu ise 13,58 oldu. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon 23,65 olarak gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

Bu rakamlara göre memur ve memur emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu.

Ocak-haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay SSK ve Bağ-Kur emekli aylarına gerçekleşen 6 ayılık enflasyon oranında zam yapılacak. Böylece işçi emeklisinin maaşı yüzde 25.47 oranında zamlanacak. Temmuz'da toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 3 zaman alan memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı yüzde 22.47 olacak.

Bu zamma ocaktaki yüzde 5'lik toplama sözleme zammı de özlenecek. Böylece yapılacak zam yüzde 27.48 olacak. Kamuda en düşük maaş 4.176 lira olurken eşi çalışmayan, iki çocukla en düşük memur maaşı 4 bin 880'den 6 bin 220 TL'ye yükselecek. Anca bu rakamlar yapılacak telafi zamlarıyla değişecek.

EK ZAM MASADA

Memur ve emekli zam oranı için gözler yeni yılın ilk kabine toplantısında olacak. Asgari ücrette yapılan yüzde 50'lik zam sonrası memur ve emeklilerinde de beklenti artmıştı. Yapılacak zam oranının bugünkü Bakanlar Kurulu'nda da gündeme gelmesi bekleniyor. Bugün toplanacak 2022 yılının ilk kabine toplantısında koronavirüsle mücadelede son durum, ekonomik gelişmeler, dış politika ve memur ile emekli zam oranı gibi konular ele alınacak.