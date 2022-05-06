Madencilik sektöründen 2,23 milyar dolarlık ihracat

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06 Mayıs 2022 Cuma 19:01:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2022 Cuma 19:01:00

Madencilik sektörünün ilk 4 aylık ihracatı 2,23 milyar dolar oldu

Kaynak: AA

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İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Metin Çekiç, "Doğru diyalog kanallarını kullanarak sektörümüzü yurt dışındaki prestijli fuarlarda temsil etmemiz gerekiyor." dedi.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Metin Çekiç, madencilik sektörünün ilk dört aydaki ihracat verilerini değerlendirdi.

İMİB'den yapılan açıklamaya göre, rezerv zenginliğiyle sanayinin gelişiminde önemli bir paya sahip olan madencilik sektörü, 2022 yılının ilk 4 aylık periyodunda 2,23 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çekiç, yıllık bazda yüzde 26 değer artışının yaşandığını ifade etti.

Yıl sonu için hedeflenen 7 milyar dolara ulaşmak ve ihracat kapasitesini artırmak için tanıtım faaliyetlerinin önemine değinen Çekiç, sektörün hak ettiği gerçek değere ulaşması için de yeni stratejiler geliştirdiklerini belirtti.

Çekiç, sektörler arasında en yüksek katma değer ve istihdam yaratma kapasitesine sahip olan madencilik sektörünün nisan ayında 705,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti.

İlk dört ayda 849,4 milyon dolarlık metalik cevher ihracatı

Madencilik sektörünün alt kırılımlarındaki ihracat verilerine dair yılın ilk 4 ayında metalik cevherlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,9 artış gösterdiğini ve 849,4 milyon dolarlık ihracat ile ilk sırada yer aldığını belirten Çekiç, "İkinci sırada yüzde 26,2'lik artış ve 471,7 milyon dolar ile işlenmiş doğal taşlar, üçüncü sırada yüzde 26,8'lik artış ve 434,4 milyon dolar ile endüstriyel mineraller ve dördüncü sırada 200 milyon dolar ile blok doğal taşlar yer aldı. Bu maden gruplarını ise yüzde 42,6'lık artış ve 154,7 milyon dolarlık ihracat ile ferro alyajlar takip etti. Toplam doğal taş ihracatı yüzde 0,1'lik artış ile 672,5 milyon dolar oldu." ifadelerini kullandı.

Sektörün ilk 4 ayında doğal taş ihracatında ilk sırayı yüzde 24,1 değer artışı ve 168,5 milyon dolarla ABD'nin bulunduğunu aktaran Çekiç, ikinci sırada Çin'in olduğunu, ülkeye 133,9 milyon dolar değerinde doğal taş ihracatı yapıldığını kaydetti.

Çekiç, Çin'den sonra 35,9 milyon dolarla Fransa'nın, 35,1 milyon dolarla İsrail'in ve 32,2 milyon dolarla Irak'ın bulunduğunu ifade etti.

Yeni ihracat başarıları için sonuç odaklı yönetim anlayışı

İhracat rakamlarındaki başarıyı sürdürülebilir kılmak ve yıl sonunda 7 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak adına sektörün tüm aktörlerine büyük görev düştüğünü belirten Çekiç, "Ülkemizin maden varlığını doğru yönetmek için sonuç alan bir yönetim anlayışıyla hareket etmemiz gerekiyor. Bunun için sektörümüzün önündeki sorunların tespitini yaparak, doğru bir stratejiyle sonuç almayı hedefliyoruz.

Burada ana amacımız sonuç alan bir yaklaşımla hareket etmek olacak. Doğru diyalog kanallarını kullanarak sektörümüzü yurt dışındaki prestijli fuarlarda temsil etmemiz gerekiyor. Bunun için milli katılım organizasyonları, ihracatçı firmalarımızın göstereceği çabalar ve hep birlikte hareket etmemiz en büyük gücümüz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : maden ihracat büyüme
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