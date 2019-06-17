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17 Haziran 2019 14:22 | Pazartesi

Konut satışında İstanbul ilk sırada

Türkiye genelinde mayıs ayında 82 bin 252 konut satışı gerçekleştirildi. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 895 konutla ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, ülke genelinde mayısta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 2,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 azalarak 82 bin 252 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 895 konutla ilk sırada (yüzde 19,3) yer aldı. İstanbul'u 8 bin 240 konut satışıyla (yüzde 10) Ankara, 5 bin 91 konut satışıyla (yüzde 6,2) Antalya izledi. En az satış olan iller 4 konutla Ardahan, 10 konutla Hakkari ve 26 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışları

İpotekli konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85,8 azalarak 5 bin 231'e geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 6,4 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul bin 163 konut ve yüzde 22,2 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 19 ile Eskişehir oldu.

Diğer konut satışları mayısta, yıllık bazda yüzde 7 azalarak 77 bin 21 olarak tespit edildi. Bu kategoride İstanbul 14 bin 732 konut satışı ve yüzde 19,1 payla ilk sırada yer aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 92,7 olarak kaydedildi. Ankara 7 bin 658 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 4 bin 829 konut satışıyla Antalya izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konutla Ardahan oldu.

33 bin 765 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,2 azalarak 33 bin 765 'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 41,1 oldu.

İlk satışlarda İstanbul 6 bin 873 konutla en yüksek payı (yüzde 20,4) aldı. İstanbul'u 3 bin 421 konut satışıyla Ankara, 2 bin 186 konut satışıyla Antalya takip etti.

İkinci el konut satışları mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,4 azalarak 48 bin 487 olarak gerçekleşti.

İstanbul 9 bin 22 ikinci el konut satışı ve yüzde 18,6 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 56,8 oldu. İstanbul'u 4 bin 819 konut satışıyla Ankara, 2 bin 905 satışla da Antalya izledi.

Yabancılara 3 bin 925 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,5 artarak 3 bin 925 oldu.

Bu alanda ilk sırada bin 734 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 850 satışla Antalya, 216 satışla Ankara, 187 satışla Bursa ve 136 satışla Yalova izledi.

Mayısta Irak vatandaşları Türkiye'den 594, İran vatandaşları 509, Rusya vatandaşları 285, Afganistan vatandaşları 183 ve Suudi Arabistan vatandaşları 157 konut edindi.

(AA)

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