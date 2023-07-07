Katma Değer Vergisi'nde artışa gidildi
Kaynak: AA
Mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artış yapıldı.
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi yüzde 20'ye yükseltildi. Bazı mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV de yüzde 10 oldu.
Karar, yayımını izleyen üçüncü gün yürürlüğe girecek.
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