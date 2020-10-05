İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün yapılacak
Kaynak: Akşam
Koronavirüs salgınıyla birlikte hayata geçirilen kısa çalışmaya ödeneğinin Eylül ödemesi yarın hesaplara yatırılacak. Nakdi destek ücretleri ise 8-9 Ekim'de hesaplara aktarılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.
Sistemde IBAN bilgileri bulunmayanlara PTT üzerinden ödeme yapılacak.
Yeni haftada Nakdi Ücret Desteği ödemeleri de gerçekleştirilecek. Eylül ayı ödemeleri 8-9 Ekim'de hesaplara aktarılacak.
Ödemeler yine banka hesapları üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.
- İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün yapılacak
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