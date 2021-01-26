  • BIST
    1517.32
  • Dolar
    7,4188
  • Euro
    9,0023
  • Altın
    442,2120
İstanbul
9 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
IMF'den Türkiye değerlendirmesi
ABD tarihinde bir ilk!
Kar İstanbul'un kapısına dayandı... Meteoroloji uyardı
CHP'li belediye başkanı terör paçavralarının duvarlarını süslediği HDP binasını ziyaret etmiş
Pelin Akil: Lüks zevklerim yok
Özgün'ün eşi Nida Uğurlu ve oğlu Ediz ile yürüyüş keyfi
Çiğdem Batur indirim peşinde
Büşra Develi: Aksiyon işi çok zor
Kararında içilen çay kalbi koruyor
Kilosu kadar tümörle dünyaya geldi
Rus rehberin cirit sevdası
Dışişleri, Mali'deki terör saldırısını kınadı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 72 milyonu geçti
Bugün burçları neler bekliyor? 26 Ocak 2021 Pazartesi günlük burç yorumları:
Masumlar Apartmanı, bu sezon izleyici rekoru kırdı
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı
Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu yapıldı
Zimbabve kabinesinden bir bakan daha Kovid-19 nedeniyle öldü
Başkan Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı
"Gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir"
Başkan Erdoğan 'Bir müjde vermek istiyorum' sözleriyle duyurdu
Coşkun Sabah'tan İlyas Salman'a tepki
‘Erdoğan her fiyatı biliyor, denetimler sıkılaştırılacak'
Beklenen uçak İstanbul'a iniş yaptı
26 Ocak 2021 Salı 09:20:00 - Güncelleme:26 Ocak 2021 Salı 09:20:00

IMF'den Türkiye değerlendirmesi: Yüzde 6'lık büyüme bekliyoruz

ABONE OL

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisi için yaptığı değerlendirmede "Ekonominin 2021'de pozitif büyümeye devam etmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Para Fonu, Türkiye ekonomisinin 2021'de pozitif büyümeye devam etmesinin beklendiğini belirterek, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6 oranında büyümesinin öngörüldüğünü bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, IMF'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin 4. Madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınının diğer tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de sağlık ve ekonomiyi etkilediği aktarıldı.

Parasal ve kredi genişlemesine odaklanan politika müdahalesinin ekonomik büyümeye güçlü bir ivme kattığına işaret edilen açıklamada, ancak aynı zamanda önceden var olan kırılganlıkları artırarak ekonomiyi iç ve dış risklere karşı daha duyarlı hale getirdiği ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hızlı para ve kredi büyümesinden uzaklaşan son politika dönüşü memnuniyetle karşılanıyor. Bu dönüşüm devam ederse ve geçici salgın odaklı ilave destek, orta vadeli mali konsolidasyon için güvenilir bir planın yanı sıra finans sektörü ve yapısal reformlarla birleştirilirse, tamponlar daha hızlı şekilde yeniden oluşturulabilir. Yapısal reformlar, salgının uzun vadeli olumsuz etkilerinin oluşturduğu riskleri hafifletmeye odaklanmalı ve en savunmasızları desteklemek, işgücü piyasası esnekliğini teşvik etmek ve kurumsal borçların azaltmasını kolaylaştırmak için hedeflenen önlemleri içermelidir."

- "POLİTİKA MÜDAHALESİ EKONOMİDE KESKİN BİR TOPARLANMA SAĞLADI"

Açıklamada, Türkiye'nin 2020'ye önceden var olan kırılganlıklarla girdiği anımsatılarak, salgına karşı uygulanan ilk politika müdahalesinin ülke ekonomisinde keskin bir toparlanmaya yol açtığı vurgulandı.

IMF'nın açıklamasında, 2020'nin sonlarından itibaren para politikasının sıkılaştırılmasının, geçici düzenleyici tedbirlerin gevşetilmesinin ve devlete ait banka kredilerindeki belirgin yavaşlamanın Türk lirası üzerindeki baskıyı sınırlamaya ve güveni yeniden inşa etmeye yardımcı olduğu aktarıldı.

Türkiye ekonomisine ilişkin görünümün de değerlendirildiği açıklamada, "Ekonominin 2021'de pozitif büyümeye devam etmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2021'de yaklaşık yüzde 6 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Zaman içinde sürdürülen politikaların yeniden dengelenmesinin daha dayanıklı orta vadeli büyümenin temelini oluşturacağına işaret edilen açıklamada, mali yapısal reformların konsolidasyonu destekleyeceği ve mali riskleri azaltacağı ifade edildi.

Etiketler : imf türkiye büyüme
Netleşen proje yok! Görüşmelere devam...

Netleşen proje yok! Görüşmelere devam...
Saadet Işıl Aksoy: Gerçek hayatla meşguldüm

Saadet Işıl Aksoy: Gerçek hayatla meşguldüm
Sera Kutlubey, Azra karakteri ile Hercai kadrosunda

Sera Kutlubey, Azra karakteri ile Hercai kadrosunda
'Yıkık dökük teknede tatil yaptık'

'Yıkık dökük teknede tatil yaptık'
Perihan Savaş alışverişte ortaya çıktı

Perihan Savaş alışverişte ortaya çıktı
Yeni şarkısı akıllara Büşra Pekin'i getirdi

Yeni şarkısı akıllara Büşra Pekin'i getirdi
Ebru Şahin'in hayranları Cedi Osman'ı kızdırdı

Ebru Şahin'in hayranları Cedi Osman'ı kızdırdı
Neslihan Atagül'den sendrom sonrası ilk fotoğraf

Neslihan Atagül'den sendrom sonrası ilk fotoğraf
Bebek'te aile saadeti

Bebek'te aile saadeti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER