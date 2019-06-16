İcat çıkarana 200 bin lira 

TÜBİTAK, iş fikri ve projesi olan gençlere destek veriyor. Hazırlanan projeler iki elemeden geçiriliyor. İş fikri onay alırsa, 200 bin TL’ye kadar hibe sağlanabiliyor. 'Bireysel Genç Girişimci' isimli programa ön başvurular 31 Temmuz’a kadar devam edecek. Akıllı ulaşım, temiz enerji, akıllı üretim teknolojileri, biyomalzeme, tarım alanlarında iş fikri olan genç girişimler, “http://www.tubitak.gov.tr” internet adresinde belirtilen uygulayıcı kuruluşlara ön başvuruda bulunabilecek.

Destek hakkında bilgi veren Sanayi Bakanı Mustafa Varank, toplamda 30 milyon TL’lik destek verileceğini söyledi. Varank, “Bu programla bugüne kadar 175 milyon lira destek sağladık ve çok başarılı işlere imza atan bin 94 firmanın kurulmasına ön ayak olduk” dedi.

HANGİ GİDERLER KARŞILANIYOR?

- Personel giderleri

- Seyahat giderleri

- Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

- Malzeme ve sarf giderleri

- Yurt içi ve yurtdışı hizmet alım giderleri