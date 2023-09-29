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29 Eylül 2023 Cuma 11:23:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 11:23:00

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ağustosta aylık ve yıllık bazda arttı

Kaynak: TRT Haber

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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), bu yılın ağustos ayında aylık bazda yüzde 5,25, yıllık bazda yüzde 79,95 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), H-ÜFE, ağustos ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 69,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 80,27 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 62,80 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 62,80, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 102,12, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 83,41, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 66,83, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 99,59, idari ve destek hizmetlerde yüzde 104,93 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 6,35, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,22, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,23, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,62, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,93, idari ve destek hizmetlerde yüzde 5,85 artış gerçekleşti.

Etiketler : hizmet üretici fiyat endeksi ağustos tüik
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