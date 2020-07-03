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03 Temmuz 2020 Cuma 17:50:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 17:50:00

Her AVM'ye bir kütüphane projesine Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nden tam destek

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan projede, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin ilk 3 AVM kütüphanesinin açılışında yaptığı konuşmada, "Amacımız 500'e yakın AVM'yi kütüphanelerle buluşturmak." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan projede, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin ilk 3 AVM kütüphanesinin açılışında yaptığı konuşmada, "Amacımız 500'e yakın AVM'yi kütüphanelerle buluşturmak." dedi.

Kentsel Tesis Yönetim Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Suat Sandalcı konu kapsamında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile bir araya geldi.

Kentsel Tesis Yönetim Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Suat Sandalcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile gerçekleştirdiği Toplantıda, Kentsel Tesis Yönetim Derneği üyelerinin, Entegre Tesis Yönetim sektöründe ülkemizde ve yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi aktarımında bulundu. Tesis Yönetim Sektörünün Oluşturduğu İstihdam ve ekomik gücün öneminden bahseden Sandalcı, Bakan Yardımcısı Demircan'a 27-29 KASIM 2020 tarihlerinde Kızılcahamam/Ankara'da gerçekleştirecekleri 2.Uluslararası Tesis Yönetim Zirvesi'nin sektörün gelişmesi ve standartlarının oluşturulması adına en önemli organizasyonlardan biri olduğunu söyledi. Bakan Yardımcısı Demircan gerçekleşecek zirve de "Her Avm'ye Bir Kütüphane" konulu oturumda olacağını söyledi. Demircan, Türkiye genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan bu projede Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin önemli bir rolü olduğunu bildirdi. Kentsel Tesis Yönetim Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Suat Sandalcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen bu önemli pojeye gereken desteği Tesis Yönetim Şirketleri ve tedarikçileri olarak vereceklerini söyledi.

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