  • BIST
    119202
  • Dolar
    6,8496
  • Euro
    7,9784
  • Altın
    418,7450
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı'ndan Ayasofya açıklaması: 24 Temmuz bir milat olarak anılacak
5,5 milyon kişi KOVID-19 tedavisi görüyor
Hakkari'de teröristlerin kullandığı sığınakta 2 EYP ele geçirildi
Rusya ile başlayacak uçuşlar charter seferlerini de kapsayacak
Yemen'in güneyinde BAE destekli güçler ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalar şiddetleniyor
Beyaz Saray'dan Çin'e konsolosluk gerginliği konusunda 'misilleme' uyarısı
Hristiyanların ayinini kaçırmayan İmamoğlu'nun Ayasofya açıklaması 'pes' dedirtti
Ayasofya Camii akşam namazında doldu taştı
Gümüşhane'de 11 kişinin testinin pozitif çıktığı mahalle karantinaya alındı
Dernek genel kurul toplantılarının ertelenme süresi 31 Ekim'e uzatıldı
ABD'nin başkenti Washington, Kovid-19 riski yüksek eyaletlerden gelenlere karantina uygulayacak
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
ABD'nin Chicago kentinde Kristof Kolomb'un iki heykeli kaldırıldı
Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 28 sığınmacı kurtarıldı
Ağrı'da sele kapılan çocuk hayatını kaybetti
Halkbank'tan flaş açıklama
Başkan Erdoğan, Vali Yerlikaya'ya talimat verdi!'Ayasofya' 24 saat açık olacak
Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye'nin yerli otomobili İngiliz basınında
TAV ilk 6 ayda 11,4 milyon yolcuya hizmet verdi
Fransa'da 16 ülke yolcularına KOVID-19 testi zorunlu oldu
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD Başkan Yardımcısı Pence'e 'Ayasofya-i Kebir Cami-i ...
Edirne'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Ayasofya Camii'ndeki cuma namazı Tayland'da sevinçle karşılandı
24 Temmuz 2020 Cuma 21:24:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 22:01:00

Halkbank, ABD'de banka aleyhine dava açıldığını bildirdi

ABONE OL

Halkbank, ABD'de bazı müştekilerce "İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle" banka aleyhine dava açıldığını bildirdi

Halkbank, ABD'de bazı müştekilerce "İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle" banka aleyhine dava açıldığını bildirdi Halkbank: "Müştekilerin bir kısmının dahil olduğu, benzer davalar geçmişte başka uluslararası bankalara karşı da açıldı, başarısızlıkla sonuçlandı."

Halkbank'tan yapılan açıklamada, New York Güney Bölge Mahkemesi nezdinde, bazı müştekiler tarafından "sözde yaptırım ihlallerinden dolayı İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle" banka aleyhine dava açıldığı aktarıldı.

Müştekilerin bir kısmının da dahil olduğu, buna benzer davaların geçmişte başka uluslararası bankalara karşı da açıldığı ve başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Tazminat davasında ileri sürülen iddialarla, özünde bankamız hakkında ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdinde açılmış bulunan mevcut ceza davasındaki sözde iddialarla bağlantı kurulmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Oysa, bankamız ile ilgili ifade edilen iddiaların asılsız olmasının yanı sıra, bu davayı açan kişilerin İran'dan alacaklarının tahsili ile hiçbir ilgisi olmadığı gibi, söz konusu alacakların tahsiline etkisi de bulunmamaktadır."

"TÜM YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Açıklamada, Türkiye'ye karşı uluslararası alanda yürütülen dezenformasyon ve kasıtlı siyasi algı çalışmalarının etkisinin, özellikle bankayı hedef alan temelsiz ve mesnetsiz girişimlerde görüldüğü aktarıldı.

Girişimlere karşı tüm yasal hakların kullanılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin, tamamen uluslararası hukuka uygun, egemenlik hakları doğrultusunda attığı her adımdan sonra karşılaştığımız, bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikteki, asılsız iddialara ve girişimlere karşı bankamız, ABD hukuku ile uluslararası ve ulusal hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarını kullanacaktır. Ülkemiz ekonomisine 82 yıldır hizmet sunan bankamızın, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecektir."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER