Gübre ve yem fiyatları sabitlendi
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan, gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitlediklerini duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yılın son Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada çiftçilere de bir müjde verdi.
Başkan Erdoğan, gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitlediklerini duyurdu.
Başkan Erdoğan, ayrıca, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin bazı kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan, karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapacağını açıkladı.
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