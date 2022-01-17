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17 Ocak 2022 Pazartesi 12:41:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 12:41:00

Geri sayım başladı! ASELSAN ile imzalar atıldı

Kaynak: Sabah

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İlk yerli ve milli türbinler için geri sayım başlarken bu kapsamda, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile ASELSAN arasında yerli rüzgar türbini imalatının yapılması için sözleşme imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın iş birliğiyle yerli üretimi güçlendirmek için atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Sanayi İş Birliği Projeleri kapsamında, son yıllarda yerli ve milli teknolojilere yönelik tasarımlarıyla ve üretim kabiliyetleriyle dikkati çeken Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile ASELSAN arasında yerli rüzgar türbini imalatının yapılması için sözleşme imzalandı. Projenin tanıtımı ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla yapılacak.

Türkiye'nin bu alandaki ithalatını azaltmak hedefiyle kurum mühendisleri yerli rüzgar türbini için kolları sıvadı. Çok kısa zaman içinde Türkiye'nin rüzgarıyla yerli rüzgar türbinlerinden üretilen elektrik tüm ülkeyi aydınlatacak.

ALAÇATI RÜZGARDA İLK OLACAK

Proje kapsamında üretilecek 4 megavatlık ilk 2 yerli türbin ise Türkiye'nin rüzgar başkenti İzmir'de kullanılacak. Türkiye'nin ilk rüzgar santrali olan Alaçatı Rüzgar Enerjisi Santrali yerli türbinlere de ev sahipliği yapacak.

YURT DIŞINA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK

Sabah'ın haberine göre, Proje sonunda, yüksek güçteki yerli türbinlerin imalatı sağlanacak ve bu alandaki yurt dışına bağımlılık azaltılacak. Yerli türbinlerle birlikte yenilenebilir enerjilerden elde edilen elektrik üretimin payının daha da artırılması, rüzgar türbini imalatı ekosisteminin oluşturulması, istihdama katkıda bulunulması, yüksek bakım maliyetlerinin azaltılması da hedefler arasında yer alıyor.

11 BİN MEGAVATA ULAŞTI

Türkiye son yıllarda yapılan RES yatırımlarıyla 2021'i rekorla kapattı. Toplam kurulu gücü 100 bin megavata yaklaşan Türkiye'de rüzgar enerjisinin gücü ise 10 bin megavatın üstüne çıktı.

Türkiye, rüzgar enerjisinde 2021 yılında yaklaşık bin 750 megavatla yıllık bazda tarihindeki en yüksek kapasite artışını gerçekleştirmiş ve rüzgarda kurulu güç 2021 sonu itibarıyla 10 bin 750 megavata ulaşmıştı.

Etiketler : Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığI Türkiye ASELSAN
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