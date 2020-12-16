FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak federal fonlama faizinde değişiklik yapmadı ve yüzde 0 - 0.25 hedef bandında bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, hedeflerde önemli ilerleme kaydedilene kadar tahvil alımlarına devam edileceği belirtilerek genel finansal şartların ekonomi için destekleyici olmaya devam ettiği vurgulandı. Dolar swap hattı Eylül 2021'e kadar uzatıldı. Hadeflere ulaşılana kadar para politikası uygulanmaya devam edilecek. Fed, aylık olarak 120 milyar dolarlık varlık alımını sürdürecek. Fed, hedeflerine ulaşmasını engelleyecek riskler sözkonusu olduğunda politikasını ayarlamaya yakın duruyor.