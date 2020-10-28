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28 Ekim 2020 Çarşamba 10:17:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 10:49:00

Ekonomik güven endeksi, Ekim ayında 4,8 artarak 92,8 değerine yükseldi

Kaynak: AA

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Ekonomik güven endeksi, ekim ayında yüzde 4,8 artarak 92,8 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksi, ekim ayında yüzde 4,8 artarak 92,8 değerine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Endeks bu ay, eylüle göre yüzde 4,8 artarak 92,8 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 109,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4 artarak 79,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 artarak 95 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artarak 83,8 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi ekim ayında yüzde 0,1 azalarak 81,9 değerine düştü.

Etiketler : Ekonomik güven endeksi EKİM YÜKSELİŞ
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