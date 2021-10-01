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01 Ekim 2021 Cuma 15:46:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 15:48:00

Dünya Yatırımcı Haftası bu yıl 4 - 6 - 8 Ekim'de bir dizi çevrim içi etkinlikle kutlanacak

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Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization of Securities Commissions-IOSCO) tarafından organize edilen Dünya Yatırımcı Haftası'nın beşincisi bu yıl 4-6-8 Ekim tarihlerinde bir dizi çevrim içi etkinlik ile kutlanacak. Dünya Yatırımcı Haftası kutlamaları ülkemizde, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği iş birliğinde 4 Ekim'de Borsa İstanbul'da gerçekleştirilecek gong töreniyle başlayacak.

Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization of Securities Commissions-IOSCO) tarafından ülkemizin de dâhil olduğu 87 ülkede kutlanan ve bu yıl beşincisinin düzenleneceği Dünya Yatırımcı Haftası; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği iş birliğinde 4 - 6 - 8 Ekim tarihlerinde kutlanacak. Her yıl ekim ayının ilk haftası kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası, bu yıl ülkemizde 4 Ekim'de Borsa İstanbul'da yapılacak Gong Töreni'yle başlayacak. Üç gün boyunca sürecek etkinlik, yatırımcılar, üniversite öğrencileri ve reel sektör temsilcilerinden oluşan farklı kategorilerdeki kitlelere yönelik 15'in üzerinde çevrim içi oturumlarla devam edecek. Türkiye'nin önde gelen yatırım uzmanları, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin bilgi ve deneyimlerinin katılımcılarla paylaşılacağı etkinliğin temel hedefi bu yıl da yatırımcıların finansal eğitimi ve sermaye piyasası konularında farkındalık yaratılması olacak.

Oturumlarda; halka açık şirketlerde sürdürülebilirlik ilkelerinden sürdürülebilir finansman araçlarına, kitle fonlamasından bireysel emeklilik sistemi kapsamında portföy yönetimine, yapay zekânın sermaye piyasasında kullanımından algoritmik alım satım işlemlerine, blok zincir ve akıllı sözleşmelerden girişimciler için alternatif finansman kaynaklarına, tarım emtiasına elektronik ürün senedi ile yatırımdan Z kuşağının finans sektörüne adaptasyonuna kadar uzanan geniş bir yelpazedeki konular alanının önde gelen uzmanları tarafından ele alınacak.

Oturumlara katılanlara çekilişle 205 farklı hediye seçeneği

Dünya Yatırımcı Haftası etkinlikleri kapsamında, her oturumun sonunda katılımcılar arasından yapılacak çekilişler ile 205 farklı hediye sahiplerini bulacak. Oturumların sonunda çekilişle verilecek hediyeler aşağıda yer almaktadır:

5 katılımcıya çift kişilik DasDas'da sergilenen "Romeo ve Juliet" oyununa bilet, 10 katılımcıya İşCep bir ay süreli "Mobil Borsa Derinlikli Veri Paketi", bir katılımcıya "ACCA Fintech Programı" (İleri seviye İngilizce dil şartı aranmaktadır), 15 katılımcıya üç ay süreli "Sentiment Algo Aplikasyon Aboneliği", 20 kurumsal katılımcıya "Satınalma Dergisi Dijital Aboneliği" verilecek. Oturumları izleyenler arasından yapılacak çekilişte, 10 katılımcı üç ay süreli "Finnet 2000 Plus Hisse Analiz Platformu", 10 katılımcı üç ay süreli "Fonbul-Emeklilik Fonları", 10 katılımcı üç ay süreli "Fonbul-Yatırım Fonları" kazanacak. Çekilişlerde 3 katılımcı üç ay süre ile "Haber Ekspert" ile Pay Haber Analizi uygulaması kullanım hakkı, 10 katılımcı üç ay süreli "Stockeys Pro" Hisse Temel Analiz yazılımı, ayrıca 5 katılımcı üç ay süreli "Fastweb Mali Analiz Pro" ile Hisse Temel Analiz yazılımı, 3 katılımcı bir ay süreli "Firdeg Firma Değerleme" (BIST Firmaları için) ve 3 katılımcı bir ay süreli "Queenstocks Professional" Finansal Modelleme ve Temel Analiz yazılımı hediyesinin sahibi olacak. Etkinliğe katılan 100 katılımcı ise çekilişle 1 ay süreli "Matriks Web Trader+ BIST Karma Düzey 1" hediyelerini kazanma şansını elde edecek.

Tüm katılımcılara açık olan oturumlara kayıt ve katılım da ücretsiz olacak. Oturumları https://www.dunyayatirimcihaftasi.org.tr/kayit adresine kayıt yaptıran herkes çevrim içi izleyebilecek. Kayıt yaptıranlara gönderilecek link üzerinden oturumlar takip edilebilecek.

Etiketler : Uluslararası Sermaye Piyasaları TSPB Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
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