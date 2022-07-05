Bursa, ilk yarıda Türkiye'nin ihracatına yaklaşık 8 milyar dolarlık katkı verdi

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 6 ayında Türkiye'nin ihracatı 125 milyar 863 milyon 711 bin dolar olarak kayıtlara geçti. İstanbul ve Kocaeli'nin ardından üçüncü sırada yer alan Bursa'dan yapılan ihracat, Türkiye'nin toplam dış satımının yüzde 6,29'unu oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde yaklaşık 180 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ürün gönderilen Bursa'nın ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 7 milyar 918 milyon 89 bin dolara ulaştı.

Otomotiv sektörü kentin ihracatını sırtladı

Bursa'nın dış satımının yaklaşık yarısını otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisinin ocak-haziran dönemindeki ihracatından 3 milyar 93 milyon 188 bin dolar gelir elde edildi.

Otomotivin ardından kent ihracatına en fazla katkıyı hazır giyim ve konfeksiyon sektörü sağladı. Sektör temsilcileri 6 aylık süreçte 919 milyon 496 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Üçüncü sırada yer alan çelik sektöründe üretim yapan sanayiciler de 682 milyon 283 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bursa'nın ocak-haziran ihracatına, tekstil ve ham maddeleri sektörü 653 milyon 354 bin, makine ve aksamları sektörü 611 milyon 275 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 433 milyon 549 bin, kimyevi maddeler ve mamulleri 398 milyon 280 bin, demir ve demir dışı metaller sektörü ise 374 milyon 240 bin ve iklimlendirme sanayi sektörü de 235 milyon dolar katkıda bulundu.

En çok ihracat Almanya'ya gerçekleştirildi

Bursa'dan en fazla ihracat Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye yılın 6 ayında dış satım, ocak-haziran 2021'e göre yüzde 3,1 azalarak 1 milyar 224 milyon 675 bin dolardan 1 milyar 187 milyon 153 bin dolara geriledi.

İkinci sıradaki Fransa'ya gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 17 düşüşle 855 milyon 311 bin dolardan 706 milyon 187 bin dolara geldi.

Geçen yılın aynı döneminde 386 milyon 551 bin dolarlık ürün satılan ABD'ye ihracat da yüzde 60,6 artarak 620 milyon 990 bin dolar oldu. ABD, bu rakamla üçüncü sırada yer aldı.

Yılın ilk yarısında, kentten en çok ihracat yapılan ülke sıralamasında 607 milyon 537 bin dolarla İspanya dördüncü ve 599 milyon 766 bin dolarla da İtalya beşinci sırada yer aldı.