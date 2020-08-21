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21 Ağustos 2020 Cuma 17:02:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2020 Cuma 17:02:00

Bulunan doğalgaz rezerviyle ilgili uzmanlardan çarpıcı yorumlar: Ekonomiye etkisi hemen görülecektir

Kaynak: Hürriyet

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Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ve Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin bulunmasına ilişkin açıklama yapan uzmanlar ekonomik etkilerinin hemen görüleceğini kaydetti.

Tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün verdiği müjdeyi büyük bir heyecanla dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında müjdeyle ilgili detayları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" dedi. Müjdenin ekonomiye olan etkisini değerlendiren uzmanlar "Moral etkisi hemen görülecektir" açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin Karadeniz’de uzun süredir doğal gaz arama faaliyeti yürüttüğünü ve bu nedenle beklentisinin bu bölgede doğal gaz bulunduğuna yönelik olduğunu belirten Doçent Dr. Celal Taşdoğan (Yenilebilir Enerji Kaynakları Uzmanı) ise şu değerlendirmeyi yaptı:

*Türkiye’nin 50 milyar dolara yakın enerji kaynakları ithalatının önemli bir kalemini doğal gaz oluşturuyor. Dolasıyla Akdeniz, Karadeniz veya herhangi bir noktada tespit edilecek doğal gaz rezervleri öncelikle bu ithalat oranını düşürecek, dış bağımlılığı azaltacaktır.

*Türkiye doğalgaz ile elektrik üreten bir ülke. Doğalgaz pahalılaştıkça, bu elektrik santralleri kullanılamaz hale geldi. Bu nedenle yerli doğal gaz elektrik üretim maliyetlerini de ciddi ölçüde düşürecektir. Sanayinin de rekabet gücünü artıracaktır. Çünkü imalat sanayiinin üretiminin en temel girdilerinden biri elektrik…

*Yabancı sermaye girişine de sebep olacağını düşünüyorum. Döviz artışına da ciddi katkısı olur bu nedenle.

*Karadeniz’de uzun zamandır doğal gaz aramasına yönelik bir çalışma var. Bu nedenle ben Karadeniz’de bir keşif bekliyorum.

“TÜRK-RUS İLİŞKİLERİNİ ETKİLER”

*Rusya ilişkilerimizi de etkileyecektir. Rusya’dan doğal gaz alıyoruz. Bulunan rezervin miktarı bu bağımlılığın düzeyini de etkiler. Bu etkileşim Suriye politikasını bile kapsayabilir. Çünkü enerji ihtiyacının temininde sağlanacak bir rahatlama, Türkiye’nin çevre ülkelerle ve AB ile ilişkilerine etki edecek bir gelişme olur.

*Doğal gazı hemen işletmek mümkün değil. 7-10 yıl arası bir süreçten bahsediyor uzmanlar. Ancak burada önemli rezervin bulunması. Bunun ekonomiye psikolojik ve moral etkisi hemen yansıyacaktır. Enerji şirketlerinin hisse senetleri üzerindeki gelişmeler bu olumlu etkinin ne anlama geldiğinin de işareti olacaktır.

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