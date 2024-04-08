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Borsa İstanbul'dan yeni rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
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08 Nisan 2024 Pazartesi 18:33:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 18:33:00

Borsa İstanbul'dan yeni rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,43 değer kazancıyla günü 9.756,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.766,57 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 137,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 103,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,01 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam etmesinin ardından karışık bir seyirle haftaya başladığını, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere, yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yarın Arife günü nedeniyle borsada işlemlerin 12.40'a kadar gerçekleştirilebileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 seviyesinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul rekor kapanış BİST 100
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