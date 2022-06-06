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06 Haziran 2022 Pazartesi 13:25:00 - Güncelleme:06 Haziran 2022 Pazartesi 13:25:00

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.649,61 puana taşıdı.

Günün ilk yarısında 2.649,61 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37 puan ve yüzde 1,42 değer kazancıyla 2.638,24 puan oldu. Toplam işlem hacmi 21,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,46 ve holding endeksi yüzde 2,50 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran holding oldu.

Analistler, enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD'de açıklanan son makroekonomik verilerin resesyon endişelerini yatıştırması ve Çin'in yeni tip koronavirüs salgınını büyük oranda kontrol altına almasının ardından tekrar normalleşmeye başlamasının risk iştahını artırdığını söyledi.

Yatırımcıların, bu hafta perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı ve cuma günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verisine odaklandığını aktaran analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise reel efektif döviz kuru verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.650 seviyesinin direnç, 2.560 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Etiketler : BIST 100 endeksi ECB Avrupa Merkez Bankası
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