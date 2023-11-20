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20 Kasım 2023 Pazartesi 20:56:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 20:56:00

Borsa günü yükselişle kapattı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 93,01 puan artarken, günü yüzde 1,18 değer kazanarak 7.946,37 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,18 değer kazanarak 7.946,37 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 93,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 85,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,04, holding endeksi yüzde 2,09 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,09 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin yeni haftada da varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Fed yetkililerinin hala temkinli tutumlarını koruduklarına da dikkati çeken analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise büyük ihtimalle bankanın gelecek yıl haziran ayından itibaren faiz indirimlerine başlayabileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed toplantı tutanakları, ABD'de 2. el konut satışları, Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.180 seviyelerinin direnç, 7.730 ve 7.590 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : bist100 endeks artışı değer kazancı BORSA İSTANBUL KAPANIŞ
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