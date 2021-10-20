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20 Ekim 2021 Çarşamba 21:16:00 - Güncelleme:20 Ekim 2021 Çarşamba 21:16:00

Bitcoin rekor seviyede

Kaynak: AA

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ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF'nin işlem görmeye başlamasıyla yükselişini hızlandıran Bitcoin, 66 bin doların üstüne çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saat içinde yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

Bitcoin'in değeri, 66 bin doların üstüne çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kripto para birimi en son nisan ayında 64 bin 899 dolarla rekor kaydetmişti.

Rekorunu tazeleyen Bitcoin'in hızlı yükselişinde ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF'nin New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlaması belirleyici oldu.

ETHEREUM 4 BİN DOLARIN ÜSTÜNDE

ProShares'in "BITO" koduyla dün işlem görmeye başlayan Bitcoin Strateji ETF'si, ilk işlem gününde yüzde 4'ün üzerinde yükseliş kaydetmişti.

Kripto para piyasasındaki pozitif seyrin etkisiyle Bitcoin'in yanı sıra Ethereum'un değeri de son 24 saatte yüzde 5 artarak 4 bin doların üstüne çıktı.

Analistler, ABD'de gelecek haftalarda daha fazla Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF'nin piyasaya sürülebileceğini açıkladı.

Etiketler : Bitcoin kripto para birimi ABD
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