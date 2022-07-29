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29 Temmuz 2022 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 09:00:00

Binlerce gence iş kapısı açılacak! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni projeyi devreye aldı: Aylık 8 bin lira destek verilecek!

Kaynak: Sabah

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binlerce gence iş kapısı açmak, işverenin nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir istihdam modelini devreye aldı. "Üretim Sürecine Katılım Programı" kapsamında eğitim durumuna göre her bir istihdam için aylık 7 bin 603 lira ile 8 bin 294 lira destek sağlanacak.

Tekstil, makine, gıda, mobilya, kimya sektörlerini destekleyecek program kapsamında imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin nitelikli işgücünün istihdam edilmesinin desteklenmesi amaçlanıyor. Yeni modelle gençler başta olmak üzere iş arayanların işgücü piyasasında talep edilen becerilere sahip olmasının sağlanması hedefleniyor.

İmalat sektöründe belirtilen alt sektörlerde, organize sanayi bölgelerindeki özel sektör vasfı ve 50 ile 249 arasında çalışana sahip işyeri olunması, sigortalının işe alındığı aydan önceki son 12 aylık dönemdeki kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekiyor. İşletmelerin vergi, sigorta primi, işsizlik sigortası primi borcunun olmaması koşulu buluyor.

Çalışan sayısı 50 ile 100 arasındaki işyerleri çalışan sayısının en fazla yüzde 10'una kadar, çalışan sayısı 101 ile 249 arasındaki işyerleri ise en fazla 15 katılımcı talebinde bulunabilecek. 18-34 yaş grubundakiler, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olanlar, işverenin birinci derece kan hısımı veya eşi olmayanlar başvurabilecek. Yabancılar için yabancı kimlik numarasına sahip olunması, kurs ve programlara katılım konusunda yaptırım uygulanmıyor olunması, programa başlama tarihinden önceki son 3 ayda uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmamak gerekiyor.

12 aylık dönemde işverenin çalışanı olunmaması ve programa başlama tarihi itibarıyla açık öğretim hariç öğrenci olunmaması zorunluluğu bulunuyor. Belirtilen şartları taşıyan işyerleri ilk aydan başlamak üzere 3 aylık dönem için prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Bursa'da 'Üretim Sürecine Katılımın Desteklenmesi Projesi'ni açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve diğer konularda çalışmalar tamamlandığında önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti. Bilgin, "3600 ek gösterge, asgari ücret, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basınla paylaşacağım. Geçici işçiler, EYT'yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım" dedi.

Etiketler : Tekstil makine gıda Bakanı Vedat Bilgin AK Parti İl Başkanlığı
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