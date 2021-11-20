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20 Kasım 2021 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 11:30:00

BDDK, Türk Ticaret Bankası'na faaliyet izni verdi

Kaynak: AA

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca, Türk Ticaret Bankası'na faaliyet izni verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Türk Ticaret Bankası AŞ'ye, Bankacılık Kanunu'nun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Türk Ticaret Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesi kararı alındı
Etiketler : Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu bddk türk ticaret bankası rezmi gazete
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