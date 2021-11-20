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BDDK, Türk Ticaret Bankası'na faaliyet izni verdi

BDDK, Türk Ticaret Bankası'na faaliyet izni verdi

Kaynak: AA ABONE OL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca, Türk Ticaret Bankası'na faaliyet izni verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Türk Ticaret Bankası AŞ'ye, Bankacılık Kanunu'nun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Türk Ticaret Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesi kararı alındı