Başvurmayana ceza iadesi yok! Ödeme 30 Eylül’de

Hazine Bakanlığı’nın ceza iadeleriyle ilgili tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, torba kanunda yer alan köprülerden kaçak geçiş yapanlara ilişkin düzenlemenin uygulama usul ve esasları yer aldı. Buna göre, 1 Ocak-12 Haziran 2019 döneminde araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçenlere idari para cezaları verilmeyecek, verilenler tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatı yapılmayacak. Kişilerden tahsil edilen idari para cezası tutarları iade edilecek. Kaçak geçişlere kesilen cezaların iadesi, tahsil edilen yere göre yapılacak. Cezaların iadesi için 2 Eylül'e kadar en yakın vergi dairesine başvurulması gerekiyor. İadeler, 30 Eylül'e kadar gerçekleştirilebilecek.