VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yargıtay Başkanı hala seçilemedi
"Hedefimizde Gara ve Kandil var"
"Muhalefet Hatay'ın iradesini gasbetmeye çalıştı"
Rusya'dan Çernigiv'e füze saldırısı!
194 günde 33 bin 899 Filistinli katledildi!
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması!
17 Nisan 2024 Çarşamba 11:48:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 11:48:00

Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması!

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam olmayacağını, baştan nasıl konuşulduysa öyle olacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti'nin TBMM Grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete ara zammın gündemde olmadığını belirten Işıkhan, başta nasıl karar alındıysa sürecin bu şekilde devam edeceğini aktardı.

En düşük emekli aylığının 10 bin lira olduğunu hatırlatan Işıkhan, temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farkların yansıtılacağını, bunun dışında asgari ücrette de herhangi bir ara zam vesaire düşünmediklerini söyledi.

Etiketler : vedat ışıkhan asgari ücret ara zam
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX