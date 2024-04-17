Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti'nin TBMM Grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete ara zammın gündemde olmadığını belirten Işıkhan, başta nasıl karar alındıysa sürecin bu şekilde devam edeceğini aktardı.

En düşük emekli aylığının 10 bin lira olduğunu hatırlatan Işıkhan, temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farkların yansıtılacağını, bunun dışında asgari ücrette de herhangi bir ara zam vesaire düşünmediklerini söyledi.