Bakan Bilgin 'Zam' anketini paylaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde sahada gerçekleştirdikleri asgari ücret anketinin sonuçlarını açıkladı.



Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, "Asgari ücret son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Asgari ücret gerçekten önemli. Türkiye'de asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon civarında işçi var emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz." dedi.

İŞÇİLERİN TALEBİ 3.750-4.000 TL ARASINDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in tüm kesimlerin görüşlerinin alındığı asgari ücrete yönelik anket sonuçlarını da açıkladı. Ankete katılan işverenlerin yüzde 34'ü asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine yönelik soruya 3 bin 501 lira ile 3 bin 750 lira arasında cevabını verdi. işverenlerin yüzde 19.3'ü 3 bin 251-3 bin 500 lira, yüzde 13.7'si ise 3 bin 751-4 bin lira arasında olması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Ankete katılan işverenlerin yüzde 74.3'ü, asgari ücretin artırılmasının işten çıkarmalara yol açacağını söylerken, yüzde 25.7'si ise hayır yanıtını verdi.

Ankete katılan çalışanların yüzde 37.3'ü asgari ücretin 3 bin 750-4 bin lira arasında olmasını isterken, yüzde 13'ü ise 4 bin-4 bin 500 lira arasında olması gerektiğini bildirdi. Asgari ücretin 4 bin 500 lira üzerinde olmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 21.8 oldu. Ankete katılanların yüzde 61'i ailede tek çalışan kişinin kendisi olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 59.7'si asgari ücretin artırılmasının işten çıkarmalara yol açmayacağını bildirdi. Ayrıca katılımcıların yüzde 13'ü ek iş yaptığını söyledi.

Bakan Bilgin'in toplantı öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"Biz enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız, koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Asgari ücretin bir boyutu, teknik olarak ülkenin içinde olduğu enflasyonu, muhtelif düzeylerdeki harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücreti ortalama beklentileri karşılayacak ve toplumda hakkaniyet duygusunu destekleyecek bir oranda belirlenmesidir."

"Bunun için bu çalışmaları etraflıca sürdürdük. Bir araştırma yaptık. Hem iş veren kesimine hem emekçilere ulaşıldı. Akademik kesimin kadronun gerçekleştirdiği bir araştırma bu. Bugün Türkiye ekonomisi üst üste 3 çeyrek büyümeyi gerçekleştiren bir ekonomi. Ekonomi büyürken de küçülürken de sorunlar ortaya çıkabilir. Türk ekonomisi 3 çeyrektir büyüyen bir ekonomi."

"Ekonomi büyürken de küçülürken de sorunlar ortaya çıkabilir, her değişim yeni sorunlar ortaya çıkarabilir. Büyüme sürecinin sorunları da var. Gelişmekte olan ülkelerin ileri sanayi ülkeleri karşısında uzun yıllar nerdeyse 100 yıl az gelişmiş ülke kategorisinde yaşamış Türkiye'yi alalım. Tersine çevirerek, bunu bir gelişime dönüştürerek ilerlemek elbette zordur. Çeşitli sorunlara yol açması elbette beklenen bir şey."

"Buradan mühendisinden işçisine her kategoride çalışan emekçinin katkısı vardır büyümede. Ortaya çıkan sorunları da sosyal politika araçlarıyla çözelim. O sorunları azaltalım, o sorunların toplumda daha büyük sorunlara yol açmasını önlemek bir yana insani gelişmeye katkı yapacak bir düzeyde karşılanmasını sağlayalım. Asgari ücret bu anlamda önem kazanmaktadır."