Bakan Albayrak açıkladı... Ekonomimiz üçüncü çeyrekte güçlü bir yükseliş sinyali verdi
Kaynak: Akşam
Bakan Albayrak, Ağustos ayı tüketici güven endeksinin açıklanmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah' ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonominin üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdiğini belirterek, "Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi verilerinin iyi gittiğini açıklayarak, "Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah" dedi.
Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu."
Verilerin iyi gittiğini söyleyen Bakan Albayrak, "Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah." dedi.
Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 22, 2020
Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah. pic.twitter.com/37THt7KMd2
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