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05 Temmuz 2022 Salı 11:52:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2022 Salı 11:52:00

AstraZeneca, ABD'li TeneoTwo Inc'i 1,27 milyar dolara satın alıyor

Kaynak: AA

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İngiliz ve İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca, kansere yönelik tedaviler geliştiren biyoteknoloji firması TeneoTwo Inc'i 1,27 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

AstraZeneca'dan yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli TeneoTwo Inc, tüm hisseleri için AstraZeneca'nın 100 milyon doları ön ödeme olmak üzere 1,24 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2022'nin üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Satın almayla AstraZeneca, hematolojik kanserlere karşı tedavilerde ürünlerini genişletmeyi hedefliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında karlarını önemli miktarda artıran büyük ilaç şirketlerinin satın almaları dikkati çekiyor.

Kovid-19 aşısını, Alman biyoteknoloji firması BioNTech iş birliğiyle ilk geliştiren şirketlerden olan Pfizer, geçen yıl kanser ilaçları geliştiren Trillium Therapeutics'ı yaklaşık 2,22 milyar dolara ve merkezi Kaliforniya'da bulunan Arena Pharmaceuticals'ı 6,7 milyar dolara satın almıştı.

5 Mayıs'ta ise Pfizer, migren için ilaçlar geliştiren ABD'li Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd'yi 11,6 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Etiketler : KOVİD-19 AŞI SAĞLIK
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