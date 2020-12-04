Asgari ücret için ilk toplantı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, ilk toplantısı başladı.

Toplantıda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Asgari ücret hangi iş kolunda çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarına bakılmakta ve belirlenmekte. Asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. İşçilerimizin, işverenlerimizin ve hükümetimizin temsil edildiği toplam 15 üye tarafından tespit yapılmakta.

Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz."

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.