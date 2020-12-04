  • BIST
    1333.05
  • Dolar
    7,7919
  • Euro
    9,4771
  • Altın
    461,6980
İstanbul
11 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Asgari ücret için ilk toplantı
CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı için istenen ceza belli oldu!
Başkan Erdoğan'dan "aşı olacak mısınız" sorusuna yanıt!
Cuma namazı kılınacak mı?
İçişleri açıkladı! 148 terörist etkisiz hale getirildi
Rusya, Çin ve ABD karşı karşıya! Savaş kapıda mı?
Ruslardan Türkiye itirafı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla dört bakanlıkta çok sayıda atama
PKK'dan Sincar makyajı!
Bakan Koca 4 ildeki korkutan tabloyu paylaştı
TSK'ya din subayı kadrosu
Uzmanlar uyardı: Artık riskin yaşı yok!
Fransa'dan skandal Dağlık Karabağ kararı
Kimse üyeliğimizi sorgulayamaz!
Bugün burçları neler bekliyor? 4 Aralık 2020 Cuma günlük burç yorumları
Bitki çayı kronik hastalığı olanlar için tehlikeli
Koronavirüsünün hedef tahtası: Kalp
Anne sütü obezite riskini düşürüyor
Virüs kadar tehlikeli: Sitokin fırtınası
Meyveyi tahinli yemek hastalıklardan koruyor
İş bulamadı patron oldu
Uğur böceği istilası
Nazara karşı zeytin dalı yakıyor
04 Aralık 2020 Cuma 15:07:00 - Güncelleme:04 Aralık 2020 Cuma 15:07:00

Asgari ücret için ilk toplantı: Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

Kaynak: AA

ABONE OL

. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, ilk toplantısı başladı. Merakla takip edilen toplantıdan ilk açıklamalar gelmeye başladı. Toplantıda konuşan Bakan Selçuk, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." dedi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, ilk toplantısı başladı.

Toplantıda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Asgari ücret hangi iş kolunda çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarına bakılmakta ve belirlenmekte. Asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. İşçilerimizin, işverenlerimizin ve hükümetimizin temsil edildiği toplam 15 üye tarafından tespit yapılmakta.

Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz."

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Etiketler : ASKSRİ ÜCRET TOPLANTI BAKAN SELÇUK
'Güneş Tutulması' ile ekrana gelecek olan Kadir Doğulu sezona hazır! 'Yeni işler geliyor bakışı'

'Güneş Tutulması' ile ekrana gelecek olan Kadir Doğulu sezona hazır! 'Yeni işler geliyor bakışı'
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den makyajsız da güzelim pozu

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den makyajsız da güzelim pozu
Kutay dizisiyle Esra Sönmezer tarihi anlatacak

Kutay dizisiyle Esra Sönmezer tarihi anlatacak
Sermiyan Midyat: Mahkeme bitsin diye adak adadım

Sermiyan Midyat: Mahkeme bitsin diye adak adadım
Ünlü şarkıcı Simge'den tartışma yaratacak açıklamalar! 'Artık kaliteli müzik yapılmıyor'

Ünlü şarkıcı Simge'den tartışma yaratacak açıklamalar! 'Artık kaliteli müzik yapılmıyor'
Murat Dalkılıç 'Menajerimi Ara' dizisine konuk oldu

Murat Dalkılıç 'Menajerimi Ara' dizisine konuk oldu
"Birbirimizi çok seviyoruz"

"Birbirimizi çok seviyoruz"
Otizmli çocuklar için anlamlı çağrı

Otizmli çocuklar için anlamlı çağrı
Sıla ve Yalın'dan yeni proje geliyor

Sıla ve Yalın'dan yeni proje geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER