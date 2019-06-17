AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak nisan ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin nisan ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 1,6 azalış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde eksi 0,8 ila yüzde eksi 8 aralığında yer aldı.

Nisan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,3 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,2 yükseleceği tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 2,2 azalırken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise aylık bazda yüzde 2,1 artış göstermişti.

(AA)