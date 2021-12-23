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23 Aralık 2021 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 09:30:00

4 sürpriz adım daha geliyor! Hükümet hazırlıklara başladı

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Yeni sistem için 4 yeni sürpriz daha olacak. Kur korumalı vadeli TL mevduatı uygulamasıyla birlikte dolar, TL karşısında adeta çakıldı. Gazeteci Hande Fırat atılacak adımların sadece bunlarla kalmayacağını dört yeni adımın daha olacağını yetkili isimlerle konuşarak aktardı.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın finansal alternatif olarak sunduğu yeni ekonomi adımları hakkında ekonomiden ve Cumhurbaşkanlığından üst düzey isimlerle yaptığı görüşmeyi aktardı.

Konunun detayları için yetkili isimlerle konuştuğunu şöyle aktardı:

"Kur Korumalı Vadeli TL Mevduatı" kararının ayrıntıları ile bundan sonra atılacak adımların peşine düştüm. Hem ekonominin üst düzey isimleri ile hem de Cumhurbaşkanlığı'nın üst düzey isimleri ile konuştum. Sizlere yine madde madde olanı ve bundan sonraki atılacak adımları anlatacağım."

Fırat, kaynaklarının, kur korumalı vadeli TL mevduatı ürününü hakkında, "Bu ürün ile kurdaki ekonomik temellerden kopuk, spekülatif artış ortadan kalktığı için Hazine'ye fazla bir yük beklemiyoruz. Üstelik kurda geçtiğimiz günlerde yaşadığımız gerçekçi olmayan artışın, ekonominin her alanında vatandaşa getireceği maliyetle kıyaslandığında Hazine'nin yükleneceği maliyet çok daha önemsiz düzeyde. Dünya merkez bankaları pandemi döneminde para basıp dağıttı. Türkiye'nin para basma niyeti yok. Getirilen ürün, Kredi Garanti Fonu'nda uygulananın bir benzeri. Amaç döviz mevduatlarını mümkün olduğunca Türk Lirası'na çevirmek. Bunu yaparken de vatandaşın zarar etmesini önlemek" dediğini belirtti.

Fırat, ayrıca şunları aktardı:

"Beklenti ilk aylarda yaklaşık 50 milyar dolarlık mevduatın Türk Lirası'na dönmesi. İktidar ve ekonomi yönetimi başka bazı önlemler üzerinde de çalışıyor. Birden fazla swap anlaşması yolda. Bununla birlikte ihracatçılarla ilgili de yeni bir düzenleme yapılacak. Kamuda tasarruf paketi, bütüncül bir tarım politikası gibi başlıklar üzerinde de çalışılıyor. Kaynaklarım spekülatörlerin bir süre daha dövizde kalacağını tahmin ediyor. Ancak bir süre sonra yatırımlarını değiştirmek durumunda kalacaklarının da altını çiziyorlar."

FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM EDİLECEK Mİ?

Kur düşmeye başlayınca, hemen "Merkez Bankası iki puanlık faiz indirimine gidecek" kulisleri yayıldı. Bendeki bilgi buna uymuyor. Merkez Bankası'nın son açıklamasını da hatırlarsak bankanın indirime gitmemesi kimseye sürpriz olmasın.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM Kur Merkez Bankası
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