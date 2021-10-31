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31 Ekim 2021 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 13:21:00

2022'de EYT için atılacak adımlar ortaya çıktı

Kaynak: Hürriyet

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Bir süredir kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda hükümetin, dezavantajlı ve dar gelirli gruplar konusunda, ilgili bakanlıklarına çalışma yapması için talimat verdiği öğrenildi.

Emeklilikte yaşa takılanlara ara formül arayışından çiftçinin desteklenmesine kadar kritik çalışmalar masaya getiriliyor. Sonuç, yeni yılda görülecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ekonomideki sıkıntılar nedeniyle sorun yaşayanlarla ilgili olarak, gelen talepler değerlendirilmeye başlandı. Bu konular ilgili bakanlıklara zimmetlendi.

Bütün bunlarla ilgili ortaya çıkacak maliyet hesapları, gerçekleştirilmesiyle ilgili kararı etkileyecek. Çalışmalar önce Kabine'ye sunulacak. Bütçeye uygun olursa hayata geçirilmesi için talimat verilecek.

İLK ADIM EYT'LİLER İÇİN

İlk ön çalışmanın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Çalışma Bakanlığı'nda başlayacağı öne sürüldü. Çalışmanın 'ara formül' niteliğinde olduğu ve sadece mağduriyeti belli oranda gidereceği belirtildi. Buna göre, bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme tartışılıyor.

Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak. Çalışmayla ilgili olarak maliyet analizi yapılacağı, kaç kişinin yararlanacağı ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler hazırlanacağı ifade ediliyor.

3600 EK GÖSTERGE

Kamu çalışanlarının büyük bölümünün beklediği 3600 ek göstergenin de bu kapsamda ele alınabileceği belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRET

Başka bir konu başlığının ise asgari ücretin arttırılması olduğu iddia edildi.

EMEKLİ MAAŞINA İYİLEŞTİRME

Diğer bir çalışmanın ise Emekli maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili olduğu öne sürülüyor. Bu iki konuda rutin olarak belirlenen oranların dışına çıkılabileceği öne sürülüyor.

Emekli maaşlarına belli bir oranda seyyanen zam yapılması, asgari ücretin açıklanan enflasyon rakamları üzerinde hesaplanması gibi önerilerin değerlendirileceği ifade ediliyor. Bütün bu ön çalışmalar, kaynak yaratmaya ve maliyet hesaplarına göre hayata geçirilecek.

ÇİFTÇİ İÇİN DE YENİ ADIMLAR

Çalışma kararı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda, özellikle dezavantajlı kesimlere yönelik yeni adımların atılması gerektiği üzerinde yapılan değerlendirmelerden sonra alındı. Konu başlıklarının bu toplantılarda belirlenerek, ilgili bakanlara ön çalışma yapmaları talimatı verildiği belirtildi.

Toplantılarda, ayrıca, çiftçilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi, mazot, gübre ve tohum destekleri ile ilgili yeni adımlar atılmasının da gündeme geldiği öğrenildi.

AK Parti kurmayları tarafından zaman zaman iyileştirmeler yönünde yapılan açıklamalar, muhalefet partileri tarafından erken seçim hazırlıkları olarak değerlendiriliyor. İktidar partisi kurmayları ise bu tür hazırlıkların zaman alacağı, bir yıllık süreye yayılabileceğini belirtiyorlar. Çalışmalar, normal seçim öncesinde gündeme gelmiş olacak.

Etiketler : Emeklilikte yaşa takılanlar EYT Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 3600 EK GÖSTERGE
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