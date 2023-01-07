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07 Ocak 2023 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:07 Ocak 2023 Cumartesi 17:30:00

2022'de 4 kişilik bir aile haberleşmeye 5,306 TL harcadı

Kaynak: AA

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TELKODER, 2022 yılında evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme giderinin vergiler dâhil ortalama 442,19 TL olduğunu açıkladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yayınladığı veriler ile TELKODER'in yaptığı genel sektör değerlendirmesinden edinilen verilere göre, evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, aldığı haberleşme hizmetleri için vergiler dâhil ayda ortalama 442,19 TL harcadı. Bu rakam yılda 5,306 TL'ye ulaşıyor.

TELKODER'in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması'na göre sabit telefona vergiler dâhil aylık ortalama 55,05 TL ödeniyor. Aynı araştırmada, sabit internet bağlantısının ise vergiler dâhil aylık ortalama 98,18 TL'ye ulaştığı belirtiliyor.

3 GSM işletmecisinin abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise vergiler dâhil 72,24 TL olduğu hesaplanıyor.

Bu giderlerin hepsinden yüzde 18 KDV'nin yanı sıra, yüzde 10 Özel İletişim Vergisi de devlete aktarılıyor.

Evlerinde bir sabit telefon ile sabit genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, haberleşme gideri için devlete aylık 96,73 TL vergi ödüyor. Böylelikle devlete ödenen vergi yılda 1.161 TL'yi buluyor.

2023'DE HABERLEŞME GİDERLERİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR

TELKODER'den yapılan açıklamada 2017 yılı sonuna kadar mobil telefonda yüzde 25, sabit telefonda yüzde 15 ve internet erişiminde yüzde 5 olarak uygulanan Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV), 2018 yılında tüm hizmetlerde yüzde 7,5, 2021 yılında da yüzde 10 olarak değiştirildiğine değiniliyor.

2019 yılında Adil Kullanım Kotası'nın (AKN) kaldırılmasıyla internet fiyatlarına yapılan zamlar dikkate alındığında gelecek yıllarda giderlerdeki internet payı ve vergisinin artacağı öngörülüyor.

Bu durumun 2023 yılı haberleşme giderlerinde de artışlara neden olacağı vurgulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, "Türkiye'de uzun yıllardır düzenli olarak hazırladığımız Aile Haberleşme Giderleri konulu raporumuzda bu yıl iletişim harcamalarında yaklaşık 1,100 liralık artış görüyoruz. Kur dalgalanmaları ve vergilerin artırılması aile haberleşme giderlerine ilişkin faturaların yükselmesinde etkin bir rol oynuyor.

Bu noktada 2021 başında yüzde 10'a yükseltilen Özel İletişim Vergisi'ne değinmemiz gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan bu verginin kaldırılması gerektiğini tekrar vurgulamak isteriz. Bu artışlar vatandaşlarımızın ucuz haberleşme hizmeti alma haklarını maalesef zorluyor. 2023 yılında serbestleşme ve tam rekabetin sağlanmasıyla bu vergi yüklerinin hafifletilmesi hususunda devletin gerekli yaklaşımı göstereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : haberleşme aile gider
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