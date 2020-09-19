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19 Eylül 2020 Cumartesi 09:21:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 09:21:00

2021 Türkiye'nin yılı olacak! İngilizler tatil için ilk sıraya aldı

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Dünya pandemiyle boğuşurken güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Salgın döneminde aldığı tedbirlerle adından sıkça söz ettiren Türkiye, İngiliz turistlerin de ilgisini çekti, Türkiye'yi tatil için ilk sıraya yerleştirdiler.

Türkiye, İngilizler'in yeni favori istikameti haline geldi. Turizmciler Türkiye'nin pandemide öne çıktığını belirterek, “2021 parlak yıl olacak” diyor.

Tatil paketlerinin karşılaştırılmalı olarak sunulduğu TravelSupermarket'in verilerine göre, eylül ve ekim ayları için yapılan aramaların yüzde 30'unda gidilecek ülke olarak Türkiye seçildi.

ANTALYA VE İSTANBUL

Sabah'ın haberine göre, Sitede yapılan araştırmalarda ilk 3 sırada, Antalya ve çevresi (Alanya, Lara, Belek, Kaş, Kemer, Kalkan, Side, Beldibi), Dalaman ve çevresi (Marmaris, Ölüdeniz, İçmeler, Fethiye, Turunç) ile İstanbul yer aldı. Türkiye'deki bu yerleri, Yunan adaları Korfu ve Rodos ile İtalya'nın başkenti Roma ve Kıbrıs Adası takip Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik bu artışta Türkiye'nin Kovid-19 salgında daha iyi durumda olması ve İngiltere'nin karantinadan muaf ülkeler listesinde yer almasının etkili olduğu belirtildi. Express gazetesine konuşan TravelSupermarket'ten Emma Coulthurst'a göre, Türkiye hem iklimi hem de ülkeye giren turistlere yönelik kısıtlamaları olmaması nedeniyle popülerlik kazandı.

PANDEMİDE ÖNE ÇIKTIK

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Tunç Batum, Türkiye'nin özellikle pandemi döneminde aldığı önlemlerle çok öne çıktığını belirterek, "Türkiye'ye yönelik talep bu yıl kasıma kadar uzadı. Normalde Bodrum, Dalaman, Fethiye, Dalyan, Marmaris'e talep ekim ortasına kadardı. 50 yaş üstü İngilizler ekimde dünyanın farklı lokasyonlarına giderdi. Bu yıl tercihleri Türkiye. Sadece Antlaya değil Ege de bu sene kasım sonuna kadar talep alacak. 50 yaş üstü turisti bu vesileyle ülkemizi tanıyacak. Gelecek yıllarda Türkiye, 50 yaş üstü destinasyonu haline gelebilir ve sezon kalıcı şekilde uzayabilir" dedi.

SERTİFİKASYON ARTI OLDU

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı da son 3 yıldır İngiltere pazarına odaklandıklarını ifade ederek, "Tanıtımlarımızı artırdık. Bu yatırımın da meyvesini topluyoruz. Türkiye'de oteller sertifikasyonla çok büyük artı kazandı ve ciddi güven oluştu. İngiltere, Almanya ve Rusya gibi sonra kaynak pazarımız olma yolunda ilerliyor" diye konuştu. İbrahim Halil Korkmaz ise Türkiye'deki sağlık yatırımları ve pandemiyi yönetme şeklinin İngilizler'ea güven verdiğini belirterek, "İngilizler'in talebi daha da artacaktır" dedi.

2021 PARLAK OLACAK

Bodrum Holiday Resort Genel Müdürü Serdar Sarıl da İngiltere'de Thomas Cook'un batışıyla Jet2holiday'in öne çıktığını, bu firmanın da Türkiye'ye inanılmaz güvendiğini anlattı. Sarıl, "Pandemi öncesi sadece Bodrum'a haftada 21 uçak planlamışlardı. Şu anda haftada 20 uçak getiriyorlar ve uçak gövdelerini büyüttüler. Ayrıca talep kasıma kadar uzadı. 2021 İngiltere pazarı özelinde bir aksilik olmadığı sürece çok parlak olacak" dedi.

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