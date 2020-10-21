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21 Ekim 2020 Çarşamba 10:42:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 10:42:00

YÖKDİL başvuruları başladı

Kaynak: AA

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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları başladı. Başvurular 2 Kasım'a kadar yapılabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınav 13 Aralık'ta İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler, Almanca, Arapça ve Fransızcada ise sosyal bilimler alanında gerçekleştirilecek.

Sınava başvurular, bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından sınava başvurabilecek.

Başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların, başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekiyor.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sayfasından erişilebilecek.

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