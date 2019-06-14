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14 Haziran 2019 17:29 | Cuma

YKS öncesi öğrenciler ne yapmalı? Eğitim uzmanı açıkladı

Eğitim uzmanı Burçak Özel, hafta sonu yüzbinlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan YKS sınavı için aksam.com.tr’ye tavsiyelerde bulundu. Özel, "Öğrenciler hangi yöntemle başlıyorsa, o yöntemi kesinlikle uygulasınlar. Alıştıkları yöntemden vazgeçmemeleri gerekiyor." dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), cumartesi ve pazar günü yüzbinlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek. Peki, sınav öncesi öğrenciler ne yapmalı? Eğitim uzmanı Burçak Özel, sınav öncesinde öğrencilerin yapması gerekenleri aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a anlattı. Özel, “Öğrenciler hangi yöntemle başlıyorsa, o yöntemi kesinlikle uygulasınlar. Alıştıkları yöntemden vazgeçmemeleri gerekiyor.” dedi.

Sınavın hemen öncesinde çalışmanın, mevcut bilgileri karıştırabileceğini söyleyen Burçak Özel, “Öğrenciler çalışmalarını bugüne kadar tamamlamış olmalılardır. Son gün çalışmayı önermiyoruz. Bugün kendilerini daha rahatlatacak aktivitelerde bulunabilirler. Kendilerini çok fazla yormasınlar, ancak akıllarına takılan ve unuttuklarını düşündükleri bilgilere göz gezdirebilirler. Bunun haricinde ders çalışmak strese yol açar.” diye konuştu.

Öğrencilerin sadece sınava ve bugüne kadar yaptıkları çalışmalarını korumaya odaklanmaları gerektiğini anlatan Özel, “Öğrenciler sınavda soruları gördükten sonra en korktukları şey, sorular çok mu zor olacak düşüncesidir. Bu çok fazla zaman kaybettiriyor. Bunu düşünmekten ziyade şuna bakmaları gerekiyor. Sınav zorsa, herkesi için zor; sınav kolaysa, herkes için kolay.” sözlerini kullandı.

“ALIŞTIKLARI YÖNTEMİ DEĞİŞTİRMESİNLER”

Öğrencilerin deneme sınavlarında kullandığı ve alıştığı yöntemi devamı ettirmeleri gerektiğinin altını çizen Özel, “Öğrenciler hangi yöntemle başlıyorsa, o yöntemi kesinlikle uygulasınlar. Sınav esnasında hangi bölümden başlıyorlarsa, o yöntemden başlasınlar. Alıştıkları yöntemden vazgeçmemeleri gerekiyor. Turlama tekniğiyle yapamadıkları soruları bırakıp bir sonraki soruya geçmeleri gerekiyor.” dedi.

Sınavda hız ve zaman yönetiminin önemli bir rol oynadığını belirten Özel, “Bazı öğrenciler mesela bir matematik sorusuyla inatlaşıp onu çözmek için çok vakit harcıyor. Soruyu çözmeyi denemeleri ve olmadıysa başka soruya geçmeleri gerekiyor. Yapamadıkları sorulara daha sonra dönüp bakmaları hem zaman yönetimi hem de motivasyon anlamında çok önemli.” sözlerini kaydetti.

“PANİK YAPAN ÖĞRENCİ DAHA ÇOK HATA YAPIYOR”

Üniversite sınavında başarı olmanın anahtarının sakin kalmak olduğuna dikkat çeken Özel, “Panik yapan öğrenci her zaman daha fazla hata yapıyor. Bu yüzden sınav esnasında eğer dikkatleri dağılırsa ve ‘ben şu an da neredeyim, sınavda mıyım’ düşüncesine kapılırlarsa, kaygıları artarsa kalemlerini bırakıp gözlerini kapatarak nefeslerine odaklanmalılar, böylece düşüncelerini yenileyip kontrollü olabilirler.” diye konuştu.

“KODLAMA, SINAV SONRASINA BIRAKILMAMALIDIR”

Öğrencilerin stresten sınavda kaydırma yaptığını dile getiren Özel, “Kaydırma yapmak yönetilebilir bir durum çünkü öğrenciler deneme sınavlarını optikle çözdükleri için bir pratiklik kazanmış oluyorlar. Bazen heyecandan dolayı kaydırma yapabiliyorlar, bunun için de soru soru ya da sayfa sayfa optik kodlama yapsınlar. Kodlamayı kesinlikle sınav sonrasına bırakmamalılar. Çünkü zaman bitti denildikten sonra kalem bırakılıyor. Sınavlarında geçersiz sayılmamaları için işaretlemelerini mutlaka sayfa sayfa yapsınlar.” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Aksam.com.tr

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