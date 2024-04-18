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18 Nisan 2024 Perşembe 07:15:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 07:15:00

Tokat'ın üç ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi

Kaynak: İHA

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Tokat merkezli 2 depremin merkez üssü olan Sulusaray ile depremden etkilenen Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde eğitime ara verildi.

Tokat Valiliği gece yaşanan 2 depremin merkez üssü olan Sulusaray ile depremden etkilenen Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde eğitime ara verildiğini açıkladı.

Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde deprem!

Yapılan açıklamada, "Tokat ilimiz Sulusaray ilçemizde 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen 2 deprem nedeniyle Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerimizde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir" denildi.

Etiketler : tokat eğitim öğretim
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