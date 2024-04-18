Tokat'ın üç ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi

Tokat'ın üç ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi

Tokat Valiliği gece yaşanan 2 depremin merkez üssü olan Sulusaray ile depremden etkilenen Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde eğitime ara verildiğini açıkladı.

Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde deprem!

Yapılan açıklamada, "Tokat ilimiz Sulusaray ilçemizde 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen 2 deprem nedeniyle Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerimizde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir" denildi.