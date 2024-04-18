Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde deprem!
Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.06'da merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının 9,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.SİVAS VE YOZGAT'TA HİSSEDİLDİ
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat'ta hissedildi.
Tokat'ın Sulusaray ilçesi Yozgat il sınırına yakın bin noktada saat 01.06'da deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat'ta hissedildi.
"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 17, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Sulusaray (Tokat)
Tarih:2024-04-18
Saat:01:06:59 TSİ
Enlem:40.05611 N
Boylam:35.9775 E
Derinlik:9.97 km
Detay:https://t.co/nuPebVfMrz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD, depreme ilişkin "Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 01.06'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." açıklamasında bulundu.
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