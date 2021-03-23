Liselerde yüz yüze sınavlar ertelendi
Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde yüz yüze yapılacak sınavların tarihlerinde erteleme yapıldığını açıkladı. Böylece, 9, 10 ve 11. sınıfların sınavları 3 Mayıs'a ertelendi.
Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde yüz yüze yapılacak sınavların tarihlerinde erteleme yapıldığını açıkladı. Böylece, 9, 10 ve 11. sınıfların sınavları 3 Mayıs'a ertelendi.
Liselerde yüz yüze yapılacak sınavların takvimleri güncellendi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları aktardı:
"Hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.
12. sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak."
Liselerde Yüz Yüze Sınav Takvimi Güncellemesi pic.twitter.com/lX0LLeg3cy— MEB (@tcmeb) March 23, 2021