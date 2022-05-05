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05 Mayıs 2022 Perşembe 14:25:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2022 Perşembe 14:25:00

Dünyanın En Büyük Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması Başlıyor

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Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması (ISEF); her yıl 80'den fazla ülkeden, 1100'ün üzerinde proje ve 1800'den fazla lise öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirilen dünyanın en büyük üniversite öncesi bilimsel araştırma projeleri fuarıdır.

Her yıl Amerika'da gerçekleştirilen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması'na ülkemizi temsilen katılacak öğrenciler TÜBİTAK tarafından belirleniyor. Bu uzun soluklu süreç; Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda ön değerlendirme, bölge değerlendirmesi, final değerlendirmesi ve uluslararası proje yarışmalarına katılacakların belirlenmesi olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor. Zorlu aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler yarışmaya katılmaya hak kazanıyor.

Yazılım Alanında Ülkemizi Kartal AİHL Öğrencileri Temsil Ediyor

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Muhammed Yusuf Kartal ve Yusuf Efdal Yılmaz soru üretim yazılımları ile zenginleştirdikleri dijital akıl oyunları eğitim platformu projesiyle, bu yıl ABD'nin Atlanta şehrinde düzenlenecek olan Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda yazılım alanında ülkemizi temsil edecek.

Geliştirilen Platform Akıl Oyunları Alanında İlkleri Bünyesinde Barındırıyor

Yaptıkları çalışmada kendi geliştirdikleri soru üretim yazılımlarını kullanan gençler, hayata geçirdikleri mobil uygulama ile günümüzdeki akıl oyunları eğitimindeki eksikliklere odaklanıyorlar. Mind Plateau ismini verdikleri eğitim platformu ile, hem bireysel kullanıcıların hem de sınıf ortamında öğrencilerin, birlikte eğitim görebilecekleri bir online eğitim ekosistemi geliştirerek bir ilki başardılar. Öğrenciler Türkiye'de elde ettikleri başarıyı Amerika'da devam ettirerek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade ediyorlar. Günümüzde akıl oyunlarında kullanılan temel materyalin, basılmış soru kitapları olduğunu ifade eden Muhammed Yusuf Kartal, bu alanda eğitimlerin yüz yüze gerçekleştirildiğini ifade ederek kullanılan materyallerin basılı kaynaklardan oluşması ve teknoloji kullanılmaksızın insanlar tarafından hazırlanması; soru sayılarını kısıtlayarak erişim sorununa sebep olduğunu vurguladı. Kaynak kitapların öğrenciler için önemli bir maliyet kalemi oluşturduğunu dile getiren Yılmaz ise sözlerine şöyle devam etti; günümüzde teknoloji, eğitimde yeni imkanlar sunmakta ve fırsat eşitliğine katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda akıl oyunları eğitiminde yaşanan sorunların üstesinden yeni bir dijital eğitim platformuyla gelinebileceği düşündük. Bu düşünceden hareketle hazırlanan projede bireysel ve toplu akıl oyunları eğitimlerinde kullanılabilecek, kolay erişilebilir ve ücretsiz dijital eğitim platformunu hayata geçirmeyi amaçladık.

Kartal AİHL Dört Yıldır Ülkemizi ABD'de Temsil Ediyor

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 2019 yılından bu yana dördüncü kez ülkemizi ABD'de Uluslararası ISEF Proje Yarışması'nda temsil ediyor. 2019 yılında Musa Sadık Ünal, Robotik kategorisinde ABD'nin Arizona eyaletinde düzenlenen yarışmada (Intel ISEF) dünya dördünclüğü elde etti. Pandemi döneminde 2020 yılında gerçekleştirilen organizasyonda Mehmet Sertaç Çeküç ülkemizi çevrimiçi olarak temsil hakkı kazandı ve 2021 yılında çevrimiçi gerçekleştirilen yarışmada Kimya kategorisinde dünya dördüncüsü oldu. Bu yıl da Kartal AİHL öğrencileri Muhammed Yusuf Kartal ve Yusuf Efdal Yılmaz, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye derecesi aldıkları 'Soru Üretim Yazılımları ile Zenginleştirilmiş Dijital Akıl Oyunları Eğitim Platformu' adlı projeleri ile ülkemizi ABD'nin Georgia eyaletinde 7-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan bilim ve mühendislik yarışmasında temsil edecek.

Hibrit olarak gerçekleştilecek yarışmada jüri değerlendirmeleri sonucunda 13 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenecek ödül töreni ile çeşitli uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından verilen özel ödüller ve Regeneron ISEF büyük ödülleri sahiplerini bulacak. Yarışmada toplamda 8 milyon dolarlık ödül dağıtılacak.

Etiketler : kartal imam hatip kartal aihl anadolu imam hatip lisesi
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