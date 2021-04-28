Bakan Selçuk: Liselerde ikinci dönem tek sınav olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak. YKS ve LGS'nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar söz konusu değil, belirlenen tarihlerde yapılacak" dedi.

Bakan Selçuk, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil" ifadelerini kullandı.