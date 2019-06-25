AÜ'den 60 yaş üzeri bireylere 'Tazelenme Üniversitesi'

Üniversiteden yapılan açıklamada, yaşlılıkta bilgi, beceri ve yeteneklerin korunmasını, yenilerinin kazanılmasını sağlayarak kaliteli ve başarılı yaşlanmanın temelini atmak üzere AÜ bünyesinde ekim ayında hizmete girecek Tazelenme Üniversitesinin kayıtlarının başladığı belirtildi.

Kayıtların, üniversitenin Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezinde bulunan Tazelenme Üniversitesi Ofisinde gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de yeni bir yaşlılık algısı oluşturarak, kişilerin yaşam kalitelerini arttırmayı ve başarılı yaşlanmalarını sağlamayı hedefleyen Tazelenme Üniversitesine 60 yaşından gün almış okur, yazar herkes katılabiliyor. Tazelenme Üniversitesinde öğrenci olmak isteyenlerin, 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopileri ile kendilerine verilecek olan kayıt formunu doldurmaları gerekiyor."

"Yaşlanarak öğrenme, öğrenerek yaşlan" sloganı ile faaliyete başlayacak olan Tazelenme Üniversitesinde, 60 yaş üzeri bireyler sınavsız ve ücretsiz bir şekilde 4 yıl boyunca eğitim alabilecek.

Eğitim süresince iletişim, hukuk, psikoloji, fizyoloji, akılcı ilaç kullanımı gibi teorik derslerin yanı sıra erkekler için güzel yemek pişirme ve örgü örme, kadınlar için ise tamirat gibi uygulamalı dersler de yer alacak.

Yunus Emre Kampüsünde yapılacak dersler, alanında uzman akademisyenler tarafından gönüllü olarak gerçekleştirilecek.

"Kuşaklar arası diyaloğun gelişmesine katkı sağlayacak"

Tazelenme Üniversitesi Eskişehir Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Emre Birinci, yaptığı açıklamada, yaşlılığın, kişilerin fonksiyonlarında gerilemenin olduğu, hastalıkların arttığı, sosyal, psikolojik, ekonomik sorunlarla karşılaşılabilen bir dönem olduğunu anlattı.

Birinci, üniversite ile 60 yaş ve üzeri bireylerin alanında uzman kişilerden dersler alacaklarını, sosyalleşeceklerini ve donanımlarının artacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda bu üniversite kuşaklar arası diyaloğun da gelişmesine katkı sağlayacaktır. Hem genç öğrencilerimiz hem de 'ruhları genç' öğrencilerimiz aynı kampüste dersler alacaklar, ortak alanları birlikte kullanacaklar ve birlikte vakit geçirme imkanı bulacaklar. Öğrenciler, zorunlu derslerin yanı sıra ilgi duydukları alanlara göre fotoğrafçılık, sosyal medya, halk dansları gibi seçmeli dersleri de alabilecekler. Burada hem el becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hem de gündelik hayatta kullanabilecekleri pratik bilgileri vermeyi amaçlıyoruz. AÜ bünyesinde açılacak olan Tazelenme Üniversitesine devam edenlerin hayata bakış açıları değişecek, yaşam kaliteleri artacak ve kendilerini daha iyi hissedecekler."

AA