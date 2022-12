+1 mutluluk akademisi

Türkiye Down Sendromu Derneği dünyada örnek bir çalışmaya imza atarak, 'DownTürkiye +1 Akademi' isimli çevrimiçi bir platform kurdu. Down sendromlu bireyler ve aileleri bundan böyle nitelikli öğrenme içeriklerine çok daha kolay ulaşacak.

PANDEMİYLE BİRLİKTE HIZ KAZANDI

Türkiye Down Sendromu Derneği, down sendromlu bireylerin nitelikli öğrenme içeriklerine erişimini kolaylaştıran 'Down Türkiye +1 Akademi' platformunu tanıttı. Erken müdahale, bağımsız yaşam, iş koçu destekli istihdam, özsavunuculuk, aile içerikleri, birebir danışmanlıklar gibi akademik temellere dayanan platformla, Down sendromlu bireyler, aileler ve uzmanların nitelikli öğrenme içeriklerine erişimini kolaylaştırması amaçlanıyor.

Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin, pandemiyle birlikte down sendromlu bireylerin eğitime ulaşmasında alternatif çözümler yaratmanın gerekliliğini anlattı.

AİLELERİN İÇİNİ RAHATLATAN PROJE

Down sendromlu bireylerin eğitimde yaşadığı fırsat eşitsizliğinin önüne geçmeyi amaçlayan platform hakkında bilgi veren Bilgin, "Pandemi başladığında bizi endişelendiren konuların en başında sağlığın hemen yanında down sendromlu bireylerin eğitim konusunda ne yapacaklarıydı. Eğitim, down sendromlu bireyler, aslında tüm zihinsel özel gereksinimli bireyler için son derece kritik, ertelenemez ve vazgeçilemez çok önemli bir alan" diye konuştu.

Bilgin, dernek olarak Down Türkiye +1 Akademi altyapısıyla 2012 yılından itibaren çalışmalar yaptıklarını, tüm hazırlıkların ardından bu noktaya gelerek akademiyi açtıklarını dile getirdi.

Kurulan sisteme online katildiktan sonra toplanti salonuna alkışlarla giren İzmir'de yasayan down sendromlu Betim Erçeyan, "30 yaşındayım. Bu program sayesinde eğitimimi online alıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından down sendromlu bireylerden oluşan dans grubu gösteri yaptı.

NESLİHAN KESKİN