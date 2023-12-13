Zelenski, Norveç'in başkenti Oslo'ya gitti
Kaynak: AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ziyaretinin ardından temaslarda bulunmak üzere Norveç'e gitti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İkinci Ukrayna-Kuzey Avrupa Zirvesi'ne katılmak üzere Norveç'in başkenti Oslo'ya gitti.
Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İkinci Ukrayna-Kuzey Avrupa Zirvesi'ne katılmak üzere Oslo'ya geldiğini aktararak "Norveç, Danimarka, İzlanda, Finlandiya ve İsveç liderleriyle savunma, siyaset ve ekonomi alanlarında işbirliğini güçlendirme konularını ve Avrupa'daki ortak geleceğimizi ele alacağız. Hedefimiz kıtada güvenlik ve adil ve kalıcı barış." ifadesini kullandı.
Zirve katılımcılarıyla ikili görüşmelerde bulunacağını belirten Zelenski, Norveç Kralı 5. Harald ile görüşeceğini, Norveç Meclisini ziyaret edeceğini, Norveçli siyasetçi ve iş adamlarıyla bir araya geleceğini kaydetti.
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