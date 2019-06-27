Zarif: İran olmadan bölge güvenliği olmaz

İran basınına konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD ile bölgede yaşadıkları krizi değerlendirdi. Zarif, İran'ın bölgede hiçbir ülkeye düşmanca bir politika izlemediğini söyleyerek, ”İran, bölgede istikrar ve güveni sağlayan ülkedir. Eğer ABD, İran'ı silerek Körfez'de güvenliği sağlayacağını düşünüyorsa, büyük bir yanlıştadır” dedi. İran olmadan bölgede güvenliğin sağlanamayacağını söyleyen Zarif, İran'ın da bölge emniyetine ihtiyaç duyduğunu belirterek, ”Bölgede gerilime neden olan ABD'nin kendisidir” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik son yaptırım kararını da değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Zarif, kendi isminin yaptırım listesinde olmadığını vurgulayarak, ”Ancak Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ismi onun defterinde çalışanların isimleri ile birlikte yaptırım listesinde yer alıyor. Bu yaptırım kararı gösteriyor ki onlar sadece uluslararası anlaşmaları değil, ülkeler arası ilişkiler ve İslam dininden de haberdar değiller. Taklit mercileri ile takipçileri arasındaki ilişkileri de bilmiyorlar. Bu şekilde Amerikalı Müslümanlara dahi zarar vermekteler” diye konuştu.

ABD'nin İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney'i yaptırım listesine alarak Amerikalı Müslümanların dini özgürlüklerine de kısıtlama getirdiğini söyleyen Zarif, İran'a karşı ekonomik terör yöntemiyle başarılı olamayan ABD yönetiminin başka yollara başvurduğunu belirtti. ABD'nin müzakere çağrılanın da samimi olmadığını belirten Zarif, ABD'nin diplomasiye meyilli olmadığını söyledi.

İHA