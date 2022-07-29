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29 Temmuz 2022 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 10:30:00

Yunanistan'ın Abdülhamid Han korkusu bitmek bilmiyor! Dendias'ın Kıbrıs ziyaretinden itiraf gibi sözler: Engelleyemiyoruz

Kaynak: Sabah

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Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han'ın 9 Ağustos'ta göreve başlayacak olması Yunanistan gündemini oldukça meşgul ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Abdülhamid Han meselesini mevkidaşı Yiannis Kasoulidis ile görüşmek için acil olarak Kıbrıs'a gitti. Geminin olası faaliyet alanlarının belirlenmesinin ardından açıklama yapan Kasoulidis, Abdülhamid Han'ın göreve başlamasıyla ilgili "Engelleyemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye, dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han'ın 9 Ağustos'ta göreve başlayacak olmasının gururunu yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Abdülhamid Han'a yoğun ilgi gösteren Yunanistan, sondaj gemisinin göreve başlama tarihinin belli olmasıyla birlikte Abdülhamid Han'ı yeniden gündeme getirdi.

Son günlerde Yunan basınında sıklıkla Abdülhamid Han haberlerinin görünmesinin yanı sıra Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, konuyu Kıbrıs ziyaretine de taşıdı.

Apar topar Lefkoşa'ya giden Dendias'ın seçeneklerini masaya yatırdığı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'la görüştüğü ifade edildi.

Yunan basını Dendias ile Kıbrıs'lı mevkidaşı Yiannis Kasoulidis'ın Abdülhamid Han'ı 6'dan fazla noktada çalışma yapacağı konusunda hemfikir olduğunu yazdı.

Dendias'ın Kıbrıs ziyaretinden sonra konuşan Kasoulidis, "6 ayrı alternatif nokta belirlendi. Sondaj yerlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belirleyecek" dedi.

Kasoulidis ayrıca, "Türk sondaj gemisini bekliyoruz. Bunu engelleyemeyiz, ancak mücadelemizi diplomatik alanda vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız" sözlerine yer vermişti.

Abdülhamid Han'ın varlığı zaten halihazırda bir süredir Yunanistan'ın gündemini meşgul etmekteydi. Sondaj gemisinin yola çıkacağı tarih belli olunca, gazeteler Abdülhamid Han'ı yeniden manşetlerine taşımıştı.

Yunan gazetesi Kathimerini, Abdülhamid Han'ın yola çıkacağı tarihten bahsederek, Bakan Dönmez'in sondaj gemisinin "Türk deniz sorumluluk alanları içinde" faaliyet yürüteceğini söylediğinin altını çizmişti.

Parapolitika gazetesi ise Abdülhamid Han'ın gücünden bahsetmişti. Ayrıca Yunanistan'ın böyle bir sondaj gemisinin olup olmadığıyla ilgili de açıklama yapan gazete, "Diplomatik kaynaklar Yunan yargı yetkisi altındaki bir bölgeye araştırma gemisi gönderme planının olmadığını öne sürdüler" sözlerine yer vermişti.

Etiketler : Abdülhamid Han Lefkoşa Dendias Rum lider Nikos Anastasiadis
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